«Хочется быть ближе к людям, помогать им»: лучший участковый Забайкалья воспитывает троих детей и занимается спортом

Помогать людям и следить за порядком — такую цель поставил перед собой участковый из Забайкалья. И прекрасно с ней справляется! Вот уже 20 лет он контролирует обстановку в поселке Агинское. При этом вместе с любимой женой успевает воспитывать трех детей. Сейчас принимает участие в конкурсе «Народный участковый». Из десяти кандидатур — он оказался самым лучшим, свой голос за него отдали более 1000 человек.
Всегда мечтал носить форму.
Еще в самом детстве он решил, что хочет стать полицейским. Окончив школу, поступил в Читинскую специальную среднюю школу милиции.
— Меня всегда привлекала форма. Огромным примером стали старшие братья, они тоже работают в органах, — рассказывает майор.
За годы службы мужчина попробовал себя во многих должностях. Работал в уголовном розыске, в Госавтоинспекции, а в 2016 перевелся в отдел участковых. Большой мотивацией для него стало то, что хочется быть ближе к людям, помогать им.
— В профессии участкового привлекло доверие. Общаться с людьми, делать их жизнь легче и лучше, проводить профилактические обходы. На моем участке проживает 4 700 человек, многим стараюсь помочь, — делится Буянто Балданов.
Сейчас под его присмотром находится весь неблагополучный контингент. Он следит за жизнью подопечных и пытается помочь нуждающимся. В ГУ МВД России по Забайкальскому краю отмечают, что на его территории всегда спокойно, никаких чрезвычайных ситуаций не происходит.
За годы службы мужчина попробовал себя во многих должностях. Фото: МВД России по Забайкальскому краю.
Любящий муж, отец и верный друг.
Прекрасно о нем отзываются и местные жители.
— Мы знакомы с Буянто уже давно. Очень добросовестный и ответственный человек, хороший семьянин и работящий участковый, всегда быстро реагирует на просьбы, — рассказывает Цырен Номтоев.
А вот свободное от работы время он посвящает своим двух дочерям, сыну и жене. Все они любят активный отдых и увлекаются спортом. Часто бегают, играют в футбол и баскетбол. В общем, не скучают! Конечно же, не забывают и о духовном развитии — ходят в буддийский монастырь. Там в спокойной обстановке любят поразмышлять о добре и зле, о смысле жизни и дальнейших планах.