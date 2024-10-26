«Хочется быть ближе к людям, помогать им»: лучший участковый Забайкалья воспитывает троих детей и занимается спортом

А вот свободное от работы время он посвящает своим двух дочерям, сыну и жене. Все они любят активный отдых и увлекаются спортом. Часто бегают, играют в футбол и баскетбол. В общем, не скучают! Конечно же, не забывают и о духовном развитии — ходят в буддийский монастырь. Там в спокойной обстановке любят поразмышлять о добре и зле, о смысле жизни и дальнейших планах.