В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной

Как сообщал РИА Новости бывший муж Елены Петр Манжосов, похороны пройдут в субботу. В пресс-службе администрации районной администрации подтвердили, что погибшую похоронили на местном кладбище 26 октября.
«Более 200 человек пришли проститься (с Еленой)», — сказал собеседник агентства.
Глава региона Алексей Текслер назвал сегодняшний день тяжелым для Коркино. «Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно», — написал он в своем Telegram-канале.
Текслер добавил, что «виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны». «Следствие разберется во всех обстоятельствах. Понесут ответственность те, кто допустил в городе такую ситуацию. Это не должно повториться», — отметил губернатор.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоре. Также в СК отмечали, что «проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно “беспокоит местных жителей, но не решается”.