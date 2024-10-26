Сбежавшие под Липецком заключенные являются выходцами из Средней Азии

«Все они выходцы из Средней Азии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.