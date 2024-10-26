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Сбежавшие под Липецком заключенные являются выходцами из Средней Азии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Все шестеро сбежавших из липецкой колонии заключенных являются выходцами из Средней Азии, сообщает региональное управление ФСИН.

Источник: © РИА Новости

«Все они выходцы из Средней Азии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.

ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.