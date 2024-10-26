Жители многоэтажек в центре Ташкента третий месяц сидят без газа. Причина — многомиллионные долги отдельных жильцов

Причиной этого, по словам представителей Горгаза (Худудгазтаминот), стала задолженность по оплате. Это вызвало недоумение среди жителей: почему из-за долгов отдельных квартир страдает весь дом? Разве сбором задолженностей не должно заниматься Бюро принудительного исполнения?
Позиция газовиков
В ответ на обращения компания «Худудгазтаминот» официально сообщила, что в многоэтажных домах на улице Навои горячая вода и отопление обеспечиваются через локальные котельные.
Однако на сегодняшний день обслуживающие организации, с которыми в 2012 году были заключены договоры на поставку газа, накопили значительные долги. На 1 октября 2024 года задолженность Quruvchi obod uy servis достигла 1,054 миллиарда сумов, а Odobli uy kommunalchi — 517 миллионов сумов.
Почему страдают все жильцы?
В Горгазе отметили, что жильцы обещали погасить задолженности в течение последних месяцев, но этого не произошло. В результате, по правилам, предусмотренным постановлением Кабинета Министров, газоснабжение было приостановлено, и жители дома временно лишены горячей воды.
«Следует отметить, что потребители в августе, сентябре и октябре предоставили гарантийные письма с обязательством погашения дебиторской задолженности на основе графика, однако оплата в соответствии с представленным графиком не была произведена», — подчеркнули в компании.
Вопросы к БПИ и поиски решений
Тем не менее, вопрос остается открытым: действительно ли необходимо отключать целый дом, если проблема касается только части жильцов? Ситуация вызывает у жителей логичный вопрос, почему БПИ не задействован для работы с должниками и не занимается взысканием долгов, вместо того чтобы полностью отключать газоснабжение.
Сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость разработки механизмов, которые позволят решать такие вопросы более гибко и точечно, минимизируя неудобства для добросовестных жильцов.