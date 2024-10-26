Жители многоэтажек в центре Ташкента третий месяц сидят без газа. Причина — многомиллионные долги отдельных жильцов

Тем не менее, вопрос остается открытым: действительно ли необходимо отключать целый дом, если проблема касается только части жильцов? Ситуация вызывает у жителей логичный вопрос, почему БПИ не задействован для работы с должниками и не занимается взысканием долгов, вместо того чтобы полностью отключать газоснабжение.