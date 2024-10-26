Российский Красный Крест нашел 1088 пропавших в Курской области

«На данный момент у нас 5,6 тыс. обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. Мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тыс. человек», — рассказал он «РИА Новости» на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.