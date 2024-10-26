По словам Савчука, процесс поиска идет постоянно.
«На данный момент у нас 5,6 тыс. обращений. Отмечу, что одного человека могут искать несколько людей. Мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тыс. человек», — рассказал он «РИА Новости» на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Председатель организации уточнил, что активисты РКК сверяют данные с пунктами временного размещения (ПВР), а также другими некоммерческими и медицинскими организациями.
В заключении Савчук отметил важность направления работы воссоединения семейных связей, поскольку данная тема является «очень чувствительной для людей».
Ранее, 23 сентября, при освобождении Кореневского района Курской области удалось обнаружить 268 человек, 118 из которых искали их родственники.
До этого, 4 сентября, удалось найти более 500 человек, которые считались пропавшими без вести во время эвакуации из приграничья Курской области.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.