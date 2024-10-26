В Башкирии авария унесла жизнь водителя отечественного автомобиля

25 октября в Туймазах произошло смертельное ДТП. На улице 70 лет Октября 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Geely, за рулем которого находилась 37-летняя женщина.
По информации республиканской госавтоинспекции, оба водителя были немедленно госпитализированы, однако, несмотря на усилия врачей, водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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