Шесть машин столкнулись на трассе в Нижегородской области

Согласно информации, авария произошла на 10-м км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Вечером 25 октября 65-летний водитель BMW X3 врезался в остановившуюся Lada 212140, которая по инерции столкнулась с Toyota Land Cruiser, а Toyota уже столкнулась с KIA Sportage. После столкновения всех автомобилей российский автомобиль Lada вылетел на встречку и врезался в Hyundai Solaris, который, в свою очередь, столкнулся с Volkswagen Touareg.