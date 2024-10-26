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Шесть машин столкнулись на трассе в Нижегородской области

Жуткое ДТП произошло под Выксой.

Источник: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Жуткое ДТП произошло с шестью автомобилями под Выксой в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Согласно информации, авария произошла на 10-м км автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Вечером 25 октября 65-летний водитель BMW X3 врезался в остановившуюся Lada 212140, которая по инерции столкнулась с Toyota Land Cruiser, а Toyota уже столкнулась с KIA Sportage. После столкновения всех автомобилей российский автомобиль Lada вылетел на встречку и врезался в Hyundai Solaris, который, в свою очередь, столкнулся с Volkswagen Touareg.

В результате пострадали два человека: водитель и 14-летний пассажир одной из машин. Их госпитализировали в Выксунскую ЦРБ.