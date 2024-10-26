СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст. 293 УК РФ)», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут.
«Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей», — сказали в СК.
В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.