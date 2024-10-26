СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст. 293 УК РФ)», — сказали в ведомстве.