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СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных, сообщили РИА Новости в СУ СК по Липецкой области.

Источник: © РИА Новости

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (ст. 293 УК РФ)», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2, расположенной по улице Ковалева в Липецке, сделали подкоп, через который вечером 25 октября сбежали. Сейчас беглецов ищут.

«Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей», — сказали в СК.

В ведомстве подчеркнули, что следствие устанавливает конкретных должностных лиц исправительного учреждения, допустивших халатность.

СК