Что известно о побеге осужденных из липецкой колонии

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства побега
Из исправительной колонии № 2 сбежали шестеро осужденных, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным УФСИН по региону, 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп, через который сбежали заключенные.
Все шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области осужденных — уроженцы Средней Азии.
Реакция властей
По словам главы региона, все оперативные службы сосредоточены на поиске, работает межведомственная группа.
Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Липецкую область, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Губернатор попросил жителей региона не поддаваться панике. По словам Артамонова, возможно появление фейковых новостей, связанных с побегом.
В ИК-2 назначена служебная проверка в связи с побегом.
Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных.
Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Липецкую область.