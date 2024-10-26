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Что известно о побеге осужденных из липецкой колонии

Шесть осужденных совершили побег из исправительной колонии 2 в Липецкой области.

Источник: ТАСС

Межведомственная группа — ФСИН по Липецкой области во взаимодействии с МВД, Росгвардией и ФСБ — ведет поиски сбежавших заключенных.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства побега

Из исправительной колонии № 2 сбежали шестеро осужденных, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным УФСИН по региону, 26 октября в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп, через который сбежали заключенные.

Все шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области осужденных — уроженцы Средней Азии.

Реакция властей

По словам главы региона, все оперативные службы сосредоточены на поиске, работает межведомственная группа.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Липецкую область, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

Губернатор попросил жителей региона не поддаваться панике. По словам Артамонова, возможно появление фейковых новостей, связанных с побегом.

В ИК-2 назначена служебная проверка в связи с побегом.

Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Липецкую область.