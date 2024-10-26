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В Екатеринбурге скорая столкнулась с иномаркой

В Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 октября произошло ДТП с участием бригады скорой помощи и легкового авто Kia.

Источник: Уралмаш достоин! — Telegram

Об этом сообщает telegram-канал «Уралмаш достоин».

Авария произошла в районе улиц Ильича — Кировградской.

Момент столкновения попал на записи с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. Автомобиль скорой помощи ехал без спецсигнала.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ведомство предоставит его позже.

Ранее, водителям в Свердловской области напомнили об опасности резких маневров. Нарушителю, который перестраивается и не уступает дорогу, грозит штраф.