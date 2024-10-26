В Екатеринбурге скорая столкнулась с иномаркой

Об этом сообщает telegram-канал «Уралмаш достоин».
Авария произошла в районе улиц Ильича — Кировградской.
Момент столкновения попал на записи с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, автомобили не смогли разъехаться на перекрестке. Автомобиль скорой помощи ехал без спецсигнала.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ведомство предоставит его позже.
Ранее, водителям в Свердловской области напомнили об опасности резких маневров. Нарушителю, который перестраивается и не уступает дорогу, грозит штраф.