Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Волгограда в частном доме сгорел мужчина

Специалисты проводят проверку по факту смерти мужчины в результате пожара.

26 октября 2024 года в ходе тушения пожара нашли мертвого человека.

По предварительной информации, в одном из частных домов на улице Довженко огонь вспыхнул около 2 часов ночи, и в этот момент в доме находился только мужчина.

Эксперты уже определили, что очаг возгорания находился в коридоре, где, вероятно, курил погибший. Вероятной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном СУ СКР.

В связи с данным происшествием следственный отдел по Красноармейскому району организовал проверку.

Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

пожары