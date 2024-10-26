На юге Волгограда в частном доме сгорел мужчина

26 октября 2024 года в ходе тушения пожара нашли мертвого человека.
По предварительной информации, в одном из частных домов на улице Довженко огонь вспыхнул около 2 часов ночи, и в этот момент в доме находился только мужчина.
Эксперты уже определили, что очаг возгорания находился в коридоре, где, вероятно, курил погибший. Вероятной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в региональном СУ СКР.
В связи с данным происшествием следственный отдел по Красноармейскому району организовал проверку.
Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.