В Башкирии в пожаре погиб 38-летний мужчина

В Нефтекамске произошла трагедия, связанная с неосторожным обращением с огнем. Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома, охватив площадь в 5 квадратных метров. К несчастью, погиб 38-летний мужчина.
По данным МЧС России по Башкирии, на место происшествия выехали девять специалистов и три единицы техники. Оперативно удалось эвакуировать 12 человек. Еще четверо были выведены с помощью спасательных устройств.
МЧС России напоминает всем гражданам о необходимости соблюдать простые правила:
— Курите только в специально отведенных местах;
— Обязательно используйте пепельницы для утилизации окурков;
— Убедитесь, что сигарета полностью потушена перед тем, как оставить её без присмотра;
— Никогда не бросайте окурки с балкона;
— Установите пожарный извещатель в вашем доме — это может спасти жизнь.
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