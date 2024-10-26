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В Башкирии в пожаре погиб 38-летний мужчина

В Башкирии из-за несоблюдения безопасности при курении погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске произошла трагедия, связанная с неосторожным обращением с огнем. Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома, охватив площадь в 5 квадратных метров. К несчастью, погиб 38-летний мужчина.

По данным МЧС России по Башкирии, на место происшествия выехали девять специалистов и три единицы техники. Оперативно удалось эвакуировать 12 человек. Еще четверо были выведены с помощью спасательных устройств.

МЧС России напоминает всем гражданам о необходимости соблюдать простые правила:

— Курите только в специально отведенных местах;

— Обязательно используйте пепельницы для утилизации окурков;

— Убедитесь, что сигарета полностью потушена перед тем, как оставить её без присмотра;

— Никогда не бросайте окурки с балкона;

— Установите пожарный извещатель в вашем доме — это может спасти жизнь.

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