В Уфе спасатели эвакуировали с крыши поликлиники упавшую женщину

На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. По прибытию информация подтвердилась: на крыше поликлиники находилась женщина, которая, по предварительным данным, упала с четвертого этажа. Специалисты оперативно поднялись к пострадавшей и провели эвакуацию. После этого женщину передали медикам, которые доставили ее в больницу.