В Уфе спасатели эвакуировали с крыши поликлиники упавшую женщину

Сегодня утром в Уфе спасателям поступило сообщение о падении человека с высоты на кровлю поликлиники по улице Комсомольская, 19. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.
На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. По прибытию информация подтвердилась: на крыше поликлиники находилась женщина, которая, по предварительным данным, упала с четвертого этажа. Специалисты оперативно поднялись к пострадавшей и провели эвакуацию. После этого женщину передали медикам, которые доставили ее в больницу.
По данным ведомства, женщине 30 лет и в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего инцидента.
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