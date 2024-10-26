Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных доставлены в тамбовское отделение полиции, решается вопрос об их передаче инициатору розыска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее глава региона Игорь Артамонов сообщил, что двое сбежавших из липецкой колонии заключенных были задержаны в Тамбовской области.
«Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска», — написала она.
В субботу в исправительной колонии общего режима № 2 при проведении обхода территории был обнаружен подкоп. Незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных. За беглецами направлена группа преследования. Назначена служебная проверка.
ФСИН России направила в регион группу сотрудников из центрального аппарата ведомства. Также был создан штаб по розыску и задержанию беглецов.
Позднее вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключённых совершили побег (статья 293 УК РФ).