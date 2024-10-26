Двух заключенных, сбежавших из липецкой ИК, доставили в отделение полиции

«Сегодня в селе Петровка Тамбовской области сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, не имевших документов, удостоверяющих их личности. Они были доставлены в территориальное отделение полиции. Выяснилось, что это осужденные, ранее сбежавшие из исправительной колонии в Липецкой области. В настоящее время решается вопрос об их передаче инициатору розыска», — написала она.