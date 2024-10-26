В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 26 окт — РИА Новости. Житель села Теребрено Краснояружского района Белгородской области пострадал при детонации найденного взрывоопасного боеприпаса, он взорвался у него в руках, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В селе Теребрено Краснояружского района ранен мирный житель. Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти», — написал Гладков.
Губернатор добавил, что пострадавшего попутным транспортом доставили в районную больницу. Для дальнейшего лечения мужчина будет переведён в городскую больницу № 2 Белгорода.
«Уважаемые жители! Нельзя брать в руки незнакомые предметы! Если вы заметили на земле что-то подозрительное, пожалуйста, отойдите на безопасное расстояние и позвоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — заявил глава области.