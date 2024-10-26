Жители Одессы устроили бунт против силовой мобилизации

«В Одессе начался бунт против военкомов на рынке “7-й километр”, — говорится в сообщении.
Как сообщила «Страна.ua», сотрудники местного военкомата нагрянули на территорию рынка, силой захватив большое количество мужчин, но местным жителям удалось вытеснить военных с территории и отбить задержанных.
Публикуются видео, снятые очевидцами. Горожане перекрыли железные ворота, ведущие на территорию рынка, слышны удары по металлу. Предположительно, сотрудники военкомата пытаются их взломать.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.