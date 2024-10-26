На улице Бориса Богаткова в Новосибирске собрался «паровозик» из четырех машин

— Авария произошла приблизительно в полпятого на Бориса Богаткова, ближе к пересечению с Есенина. Из пострадавших никого не видела. Я так поняла, инициатором аварии стала последняя машина. У меня была возможность ближе рассмотреть лицо водителя. Он бы либо не в себе, либо очень-очень уставший, — поделилась читательница КП-Новосибирск.