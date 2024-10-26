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На улице Бориса Богаткова в Новосибирске собрался «паровозик» из четырех машин

По словам очевидца, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла на улице Бориса Богаткова этим вечером. Там столкнулись четыре машины.

— Авария произошла приблизительно в полпятого на Бориса Богаткова, ближе к пересечению с Есенина. Из пострадавших никого не видела. Я так поняла, инициатором аварии стала последняя машина. У меня была возможность ближе рассмотреть лицо водителя. Он бы либо не в себе, либо очень-очень уставший, — поделилась читательница КП-Новосибирск.

Ранее стало известно, что ребенок пострадал в ДТП на улице Русской. Машина, выезжая с парковки задним ходом, наехала на мальчика.