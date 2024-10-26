Сделала подарок, но не себе: у омички-именинницы мошенники увели 200 тысяч рублей

В УМВД по Омской области рассказали о нетривиальной схеме мошенничества, из-за которой жительница Нововоршавского района Омской области лишилась 200 000 рублей.
В свой день рождения 49-летняя женщина получила в соцсетях сообщение якобы от своего банка. Сотрудники кредитной организации прислали ей поздравление и подарок — 3 000 рублей на карту. Для получения денег необходимо было перейти по приложенной схеме и заполнить анкету.
Не подозревая ничего дурного, именинница так и сделала. Среди прочего множества вопросов в анкету нужно было ввести СМС-код, который пришел на мобильник женщины. Увлекшись процессом, изменница указала и эти цифры. А уже сделав это — одумалась.
Женщина позвонила настоящим банковским сотрудникам. Праздник был безнадежно испорчен — в банке именнице сообщили, что с ее кредитной карты списано 200 000 рублей.
Именница пошла в полицию. Как установили полицейские, деньги омички, словно в насмешку, были потрачены в ювелирном онлайн-магазине. Ведется расследование.
«Финансовые учреждения не делают подарков в виде денег своим клиентам на праздники и не присылают информацию об этом в социальных сетях. Игнорируйте подобного рода сообщения!», — предупредили в омской полиции.