Типография загорелась в Усть-Илимске из-за перегруза электрических сетей

В Усть-Илимске произошел пожар. Пламя охватило типографию, которая находится на проспекте Мира на цокольном этаже магазина. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, погибших и пострадавших нет.
— Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Чтобы его потушить, на место выехали 10 специалистов и четыре единицы техники МЧС России, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пострадавших и погибших нет. ГУ МЧС по Иркутской области.
По предварительной информации, огонь распространился из-за перегрузки электрических сетей. Напомним, нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра, необходимо проверять состояние проводки и установить в доме пожарный извещатель. Все это поможет избежать несчастных случаев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Китая пытался вывезти из Забайкалья 25 клыков волка и двухкилограммовый нефрит, чтобы продать в собственном магазине. Все эти сувениры он прятал под одеждой и в обуви.