В Екатеринбурге автомобиль сбил подростка на мотоцикле

ДТП произошло в пятницу, 25 октября, около 19:10, по адресу п. Горный Щит, ул. Красная, 34. Предварительно установлено, что автомобиль Subaru Forester двигался по ул. Красная со стороны ул. Ленина в сторону пер. Южный. Совершая поворот налево на ул. Шестерекова, он не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался прямо по встречной полосе.