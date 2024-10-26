Убили и выкинули в реку: появились детали убийства 23-летней девушки в Атырау

«У нее в дневнике было написано, что они ежедневно переписываются. Как я поняла, Р. приезжал, она выходила к нему, они сидели в машине, после она всегда возвращалась домой. У ее друзей я взяла номер этого человека и позвонила ему с вопросом, видел ли он мою дочь. Он ответил, что не видел ее больше недели и что разговаривал с ней давно и то по работе. Во время разговора он заикался. После я спросила у друзей Яны, заикается ли он, и они ответили, что у него нет речевых дефектов. До сих пор я не знаю имя убийцы моей дочери, полицейские сказали, что это тайна следствия. Дневник Яны тоже сейчас находится у полицейских», — рассказывает Галина.