«Хезболла» нанесла удар по штабу израильской разведки

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы ливанского движения «Хезболлах» нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад — араб.), сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу.
«Бойцы исламского сопротивления запустили серию ракет по базе Мишар — главному штабу израильской разведки по северному округу — расположенной в Сафаде», — написано в заявлении.
Ранее бойцы сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива.