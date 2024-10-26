«Хезболла» нанесла удар по штабу израильской разведки

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы ливанского движения «Хезболлах» нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад — араб.), сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу.