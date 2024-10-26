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«Хезболла» нанесла удар по штабу израильской разведки

«Хезболла» нанесла удар по штабу израильской разведки в городе Цфат.

Источник: Reuters

БЕЙРУТ, 26 окт — РИА Новости. Бойцы ливанского движения «Хезболлах» нанесли ракетный удар по главной базе израильской разведки северного округа в городе Цфат (Сафад — араб.), сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу.

«Бойцы исламского сопротивления запустили серию ракет по базе Мишар — главному штабу израильской разведки по северному округу — расположенной в Сафаде», — написано в заявлении.

Ранее бойцы сопротивления нанесли удары группой беспилотников по базе ВВС Тель-Ноф на юге Тель-Авива.