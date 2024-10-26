«26 октября около 13:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один — над территорией Брянской области», — сказали в ведомстве.
Над Орловской и Брянской областями уничтожили четыре украинских БПЛА
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.