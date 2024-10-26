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В Липецкой области задержали еще двух сбежавших из колонии заключенных

В Липецкой области задержали еще двух заключенных, сбежавших из ИК-2.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силовики задержали еще двоих осужденных, сбежавших из колонии в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Двое беглых заключенных задержаны правоохранителями на территории нашего региона. Розыск оставшихся двух преступников продолжается», — говорится в публикации.

По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером скрылись. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.

Ранее сегодня днем двоих удалось поймать в Тамбовской области.

В Липецк выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН, работает оперативный штаб.

В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.