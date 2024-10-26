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СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси

СМИ: В Тбилиси произошла драка между сторонниками правящей партии и оппозицией.

Источник: © РИА Новости

ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Потасовка между сторонниками правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционными партиями произошла около избирательного участка в районе Глдани на окраине Тбилиси, кадры транслируют грузинские телекомпании.

В кадрах видно, как представители молодежных организаций властей и оппозиции словесно друг друга оскорбляют, слышны нецензурные высказывания, произошло несколько стычек. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. По данным телекомпаний, избирательный процесс временно приостановлен на участке.

На месте мобилизованы правоохранители.

Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

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