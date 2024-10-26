Чиновника из Актобе отправили за решетку из-за ремонта дорог

54-летний Малимбет Ибрашов вину в преступлении не признал. Он рассказал в суде, что в смете указали расстояние от Актобе до объекта в 50 км, а фактически расстояние было 140 км, из-за этого неправильно определили транспортные расходы. Ремонт на самом деле был капитальный, а не средний. Из-за заниженной сметы расходов пришлось сократить ремонт дороги на 4 км. Объект приняли в эксплуатацию, подрядчик выполнил работы в пределах выделенной суммы. Суд не согласился с доводами Малимбета Ибрашова и признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он получил 3 года лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили пожизненно права занимать должности на госслужбе.