В Самаре трамвай сошел с рельсов 26 октября

В Самаре днем в субботу, 26 октября 2024 года, произошло ДТП с участием трамвая. На улице 22 Партсъезда вагон сошел с рельсов, сообщает ГУ МВД России по региону. Фото происшествия опубликовал телеграм-канал «Самара с огоньком».