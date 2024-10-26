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В Самаре трамвай сошел с рельсов 26 октября

Трамвай сошел с рельсов на улице 22 Партсъезда в Самаре, на месте работали полицейские.

Источник: тг-канал «Самара с огоньком» / t.me/samartop

В Самаре днем в субботу, 26 октября 2024 года, произошло ДТП с участием трамвая. На улице 22 Партсъезда вагон сошел с рельсов, сообщает ГУ МВД России по региону. Фото происшествия опубликовал телеграм-канал «Самара с огоньком».

«Сотрудники полиции работали на месте происшествия в Промышленном районе Самары. На улице 22-го Партсъезда сошел с рельсов двухвагонный трамвай. За медицинской помощью никто не обращался», — рассказали в полиции.

Причину ДТП не сообщают.

Напомним, 10 сентября трамвай сошел с рельсов на пересечении улиц Арцыбушевской и Полевой. Тогда около места происшествия образовалась серьезная пробка.