МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане», — говорится в комментарии Захаровой о гибели ливанских журналистов из-за атак Израиля, опубликованном на сайте ведомства.
«Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии», — добавила она.