МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.