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МИД выразил соболезнования родным погибших в Ливане журналистов

МИД выразил соболезнования из-за гибели в Ливане журналистов при атаках Израиля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, выражает солидарность с его руководством и народом в связи с гибелью журналистов из-за израильских ударов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глубоко обеспокоены эскалацией насилия в Ливане», — говорится в комментарии Захаровой о гибели ливанских журналистов из-за атак Израиля, опубликованном на сайте ведомства.

«Приносим искренние соболезнования родственникам погибших журналистов, а также выражаем солидарность с руководством и народом Ливана, подвергшегося очередной вооруженной агрессии», — добавила она.

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