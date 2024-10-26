В Екатеринбурге горят роботы на мероприятии с министрами: что происходит

Третий бой проходил между командами «ВЕБЕР ЛАБС» (Москва, робот «Колобаха») и «Резолюция» (Красноярск, робот «Цефей»). Итог — «Колобаха» за один удар обездвижил «Цефея». В четвертом поединке команда AUXILIUM AI из Санкт-Петербурга вышла против команды «Веселые тролли» из Москвы. Боя не было, но рефери решили, что пройдут дальше гости из Санкт-Петербурга.