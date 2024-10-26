В Екатеринбурге горят роботы на мероприятии с министрами: что происходит

Подчеркивается, что на месте дежурил пост пожарно-спасательной части № 8 МЧС РФ. Первого робота потушили огнеборцы.
«Огнеборцы потушили возгорание на 0,5 “квадрата”. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.
Возгорания второго и третьего роботов, как сообщается в телеграм-канале МЧС, были ликвидированы силами администрации.
Позже итоги первых поединков больших роботов опубликовал телеграм-канал чемпионата. В сообщении говорится, что в первом бою робот «Папочка» команды из Санкт-Петербурга нокаутировал «Варана» команды Wolfram из Новосибирска. Во втором поединке команда «Титаны» из Москвы с роботом WarBot победила команду «Феникс» из Раменского с флиппером «Огненного дракона».
Третий бой проходил между командами «ВЕБЕР ЛАБС» (Москва, робот «Колобаха») и «Резолюция» (Красноярск, робот «Цефей»). Итог — «Колобаха» за один удар обездвижил «Цефея». В четвертом поединке команда AUXILIUM AI из Санкт-Петербурга вышла против команды «Веселые тролли» из Москвы. Боя не было, но рефери решили, что пройдут дальше гости из Санкт-Петербурга.
В пятом поединке команда BEEKEEPERS (Пермь, робот Vesper) вышла против команды KRILOFF (Красноярск, робот с дроном MURABEY & STREKOZA). В итоге — загорелся робот Vesper, который был загнан роботом команды KRILOFF. «Пермяки отправляются домой», — пишут организаторы.
По сообщениям СМИ, на шоу присутствуют министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, министр строительства Ирек Файзуллин, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее «ФедералПресс» писал, что замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин представил министру цифрового развития Максуту Шадаеву проекты уральских компаний. Это произошло на Втором IT-конгрессе и выставке «Форум будущего».