Что известно о поисках и задержании сбежавших из липецкой колонии осужденных

Следствие полагает, что побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей, возбуждено уголовное дело.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства побега
Из исправительной колонии №?2 сбежали шестеро осужденных, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным УФСИН по региону, при проведении обхода территории в ИК-2 был обнаружен подкоп, проведен подсчет осужденных, выявлен факт отсутствия шести человек.
По тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН России по Липецкой области, разосланы ориентировочные данные на осужденных, направлены резервные группы и группы преследования.
Личности сбежавших
Все шестеро сбежавших из колонии в Липецкой области осужденных — уроженцы Средней Азии.
По данным источников в правоохранительных органах, двое из шести сбежавших были осуждены за покушения на сбыт наркотиков, трое — за изнасилование, один — за сексуальные отношения с несовершеннолетним.
Задержание
Двое сбежавших заключенных задержаны в Тамбовской области, сообщил Артамонов.
Еще двое беглых заключенных задержаны на территории Липецкой области, розыск продолжается.
Реакция властей
По словам главы региона, все оперативные службы сосредоточены на поиске, работает межведомственная группа.
Сотрудники центрального аппарата ФСИН направлены в Липецкую область, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
Губернатор попросил жителей региона не поддаваться панике. По словам Артамонова, возможно появление фейковых новостей, связанных с побегом.
В ИК-2 назначена служебная проверка в связи с побегом.
Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2, допустивших побег заключенных.