87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

У 87-летней пациентки с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) наблюдалась необъяснимая одышка. Подробный анамнез показал, что она ежедневно сжигала ароматические свечи, что было важной частью ее культурных традиций. Несмотря на рекомендации прекратить это делать, пациентка отказалась, объясняя это важностью духовной практики. Врачи предложили альтернативу — электрические устройства для благовоний, которые привели к улучшению ее состояния.