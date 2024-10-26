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В Челябинске осудили директора стройкомпании, обвиняемого в хищении средств

Преступление удалось раскрыть сотрудникам управления ФСБ по Челябинской области.

Им удалось установить, что директор одной из строительных компаний похитил более 23 миллионов рублей бюджетных средств, которые выделялись на возведение в регионе фельдшерско-акушерских пунктов.

Центральный районный суд Челябинска согласился с доводами следствия и позицией обвинения и признал задержанного виновным в совершении преступления по статье «дача взятки в особо крупном размере».

Суд приговорил бывшего директора строительной компании к 9 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона рублей.