В Челябинске осудили директора стройкомпании, обвиняемого в хищении средств

Им удалось установить, что директор одной из строительных компаний похитил более 23 миллионов рублей бюджетных средств, которые выделялись на возведение в регионе фельдшерско-акушерских пунктов.
Центральный районный суд Челябинска согласился с доводами следствия и позицией обвинения и признал задержанного виновным в совершении преступления по статье «дача взятки в особо крупном размере».
Суд приговорил бывшего директора строительной компании к 9 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2 миллиона рублей.