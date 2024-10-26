В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста

Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой. В пути между ними произошел конфликт, при котором он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже задержали 17-летнего подозреваемого, в пятницу суд арестовал его на два месяца.