В Челябинской области проведут рейды после убийства женщины-таксиста

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в Коркино после убийства женщины-таксиста, сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«По итогу заседания оперативного штаба был дан ряд поручений: важно детально, комплексно разобрать эту ситуацию и сделать все, чтобы это больше не распространилось. Разработать перечень проверочных мероприятий, рейдов», — говорится в публикации.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой. В пути между ними произошел конфликт, при котором он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже задержали 17-летнего подозреваемого, в пятницу суд арестовал его на два месяца.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, ранения получили двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. Суд арестовал его на два месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.