Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных направились в Подмосковье

Также Волк сообщила, что один из сбежавших заключенных оказал сопротивление при задержании. «При задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, в связи с чем полицейскими было применено табельное оружие. Фигурант получил огнестрельное ранение, он доставлен в медицинское учреждение», — написала она.