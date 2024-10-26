В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области, ранен один пассажир, сообщает УМВД региона.
«Сегодня около 19.50 (13.50 мск) в городе Свободный на улице Октябрьской неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону маршрутного автобуса номер 30. В результате ранение плеча получила пассажирка маршрутного транспортного средства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу.
Полиция устанавливает и ведет розыск стрелявшего.
Свободненская городская прокуратур проводит проверку по факту происшествия.