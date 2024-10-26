Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амурской области неизвестный выстрелил в маршрутку

В Амурской области неизвестный выстрелил из травматики в маршрутный автобус.

Источник: © РИА Новости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт — РИА Новости. Неизвестный выстрелил из травматического оружия в маршрутный автобус в городе Свободный Амурской области, ранен один пассажир, сообщает УМВД региона.

«Сегодня около 19.50 (13.50 мск) в городе Свободный на улице Октябрьской неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону маршрутного автобуса номер 30. В результате ранение плеча получила пассажирка маршрутного транспортного средства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу.

Полиция устанавливает и ведет розыск стрелявшего.

Свободненская городская прокуратур проводит проверку по факту происшествия.

несчастный случай