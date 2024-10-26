Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты 03.46 до 08.30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Там рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства.
«Запрет действовал с 03.46 до 08.30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании Flydubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)», — сообщили в Росавиации.