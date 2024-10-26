Олбани
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia вынуждено вернулись в Россию

Рейсы Flydubai и Air Arabia вынуждено вернулись в Россию из-за запрета Ирана.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пять рейсов Flydubai и один Air Arabia из-за запрета Ирана на полеты 03.46 до 08.30 мск субботы вынужденно возвращались в российские аэропорты вылета, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Там рассказали, что в субботу, 26 октября, авиационные власти Ирана для обеспечения безопасности полетов издали NOTAM, запрещающий полеты гражданских воздушных судов в воздушном пространстве этого государства.

«Запрет действовал с 03.46 до 08.30 мск. В этот период уже совершавшиеся пять рейсов авиакомпании Flydubai и один рейс Air Arabia вынужденно вернулись в российские аэропорты вылета (Домодедово, Внуково, Минеральные Воды, Новосибирск и Самара)», — сообщили в Росавиации.