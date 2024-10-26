Над Липецкой областью уничтожили четыре БПЛА

«26 октября с 14:50 до 15:30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Липецкой области», — сказали в ведомстве.