Житель Таганрога напал на продуктовый магазин с игрушечной гранатой

В полицию Таганрога поступил звонок от продавца одного из магазинов, который сообщил о разбойном нападении. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что в магазин вошел неизвестный, взял с полки продукты питания и собирался уйти. Когда же продавцы попытались остановить мужчину, он достал предмет, «конструктивно схожий с гранатой», и, угрожая, покинул здание.