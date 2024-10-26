Житель Таганрога напал на продуктовый магазин с игрушечной гранатой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого жителя города Таганрога в Ростовской области, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин с использованием страйкбольной игрушки, похожей на настоящую гранату, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.
«В Таганроге полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин», — говорится в сообщении.
В полицию Таганрога поступил звонок от продавца одного из магазинов, который сообщил о разбойном нападении. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что в магазин вошел неизвестный, взял с полки продукты питания и собирался уйти. Когда же продавцы попытались остановить мужчину, он достал предмет, «конструктивно схожий с гранатой», и, угрожая, покинул здание.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам выяснили местонахождение и задержали фигуранта, им оказался 56-летний местный житель, выбравший «в целях наживы» ближайший магазин.
«Полицейские установили, что предмет, которым угрожал мужчина, является страйкбольной игрушкой, внешне схожей с настоящей гранатой», — сообщили в ведомстве, и уточнили, что злоумышленник ранее уже был судим по статье 158 УК РФ (кража).
В настоящее время гражданин заключен под стражу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), следует из релиза пресс-службы ГУ МВД России по региону.