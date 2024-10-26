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Нижегородец зарезал свою жену и закопал на берегу Оки

Он поссорился с супругой на почве раздела имущества.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело возбуждено по факту убийства жительницы Нижнего Новгорода, об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователями СКР вместе со следователями-криминалистами и сотрудниками МВД был задержан супруг женщины.

По версии следствия, 25 октября подозреваемый, находясь на проспекте Молодежном Автозаводского района, в ходе ссоры со своей женой нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки. От полученных травм она скончалась.

С целью сокрытия совершенного преступления нижегородец вывез тело погибшей на берег реки Ока и закопал его.

В настоящее время злоумышленник задержан. Он указал следователям место, где сокрыл тело женщины и рассказал, что ссора с погибшей произошла на почве раздела имущества.

СК