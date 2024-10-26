Оба водителя не имели прав: подробности смертельного ДТП под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Калачевском районе Волгоградской области. В столкновении «Лады Приоры» и «ВАЗ-2106» разбились 10 человек: 12-летний мальчик и 26-летняя женщина погибли, оба водителя и шесть пассажиров в больнице. В салоне «шестерки» ехали цыгане — они забрались в тесную легковушку ввосьмером. Оба водителя были без прав, причем, если одного их лишили, второй их даже не получал.