Оба водителя не имели прав: подробности смертельного ДТП под Волгоградом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Калачевском районе Волгоградской области. В столкновении «Лады Приоры» и «ВАЗ-2106» разбились 10 человек: 12-летний мальчик и 26-летняя женщина погибли, оба водителя и шесть пассажиров в больнице. В салоне «шестерки» ехали цыгане — они забрались в тесную легковушку ввосьмером. Оба водителя были без прав, причем, если одного их лишили, второй их даже не получал.
ДТП спровоцировал 22-летний водитель «Приоры» с ростовскими номерами. Это случилось около 8 утра на выезде на дорогу «Червленое — Калач-на-Дону» от поселка Заря. Мужчина должен был пропустить «шестерку», но нарушил правила. Автомобили разбились на полной скорости. Погибший подросток ехал в салоне «Приоры», вторая жертва — из «ВАЗ-2106».
За ходом и результатами расследования уголовного дела следит прокуратура Волгоградской области. Дело возбудили по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством».