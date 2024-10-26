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Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных

Задержан пятый из шести сбежавших из липецкой колонии заключенных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Липецкой области задержали пятого из шести осужденных, сбежавших из колонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — говорится в публикации.

Преступник скрывался в одном из частных домов в селе Петровское, его доставили в отдел полиции.

Продолжается розыск последнего из сбежавших.

По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером скрылись. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.

Двоих удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой.

В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.