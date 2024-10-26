Задержан пятый из сбежавших из липецкой колонии заключенных

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Липецкой области задержали пятого из шести осужденных, сбежавших из колонии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — говорится в публикации.
Преступник скрывался в одном из частных домов в селе Петровское, его доставили в отдел полиции.
Продолжается розыск последнего из сбежавших.
По данным СК, шестеро осужденных, отбывавших срок в исправительной колонии № 2 в Липецке, сделали подкоп и накануне вечером скрылись. Региональное управление ФСИН сообщило, что все они — выходцы из Средней Азии.
Двоих удалось поймать в Тамбовской области, еще двоих — в Липецкой.
В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело о халатности.