Спасатели помогли водителю, попавшему в ДТП в Волковысском районе

Деформировавшимися элементами кузова в «Тойоте» оказался заблокирован водитель. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.



В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенного в учреждение здравоохранения. Водитель и пассажир «Форд» не пострадали.