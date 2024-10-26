Деформировавшимися элементами кузова в «Тойоте» оказался заблокирован водитель. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.
В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенного в учреждение здравоохранения. Водитель и пассажир «Форд» не пострадали.
Спасатели помогли водителю, попавшему в ДТП в Волковысском районе
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке дорог Р44 и Р51 вблизи города Волковыск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей «Тойота» и «Форд», сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Деформировавшимися элементами кузова в «Тойоте» оказался заблокирован водитель. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.