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Спасатели помогли водителю, попавшему в ДТП в Волковысском районе

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке дорог Р44 и Р51 вблизи города Волковыск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей «Тойота» и «Форд», сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Деформировавшимися элементами кузова в «Тойоте» оказался заблокирован водитель. При помощи специального инструмента спасатели извлекли пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

В тяжелом состоянии медработники госпитализировали спасенного в учреждение здравоохранения. Водитель и пассажир «Форд» не пострадали.