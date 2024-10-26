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В Москве три человека пострадали при пожаре в автосервисе

Возгорание ликвидировали, сообщили в МЧС России.

Источник: МЧС РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. В Москве три человека пострадали при пожаре в автосервисе. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В автосервисе во 2-м Силикатном проезде произошел пожар. В результате пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили ТАСС факт возгорания. По данным министерства, из смежных с автосервисом помещений спасены два человека, их госпитализировали.

Пожар был локализован на площади 20 кв. м, а затем возгорание потушили. Горели три автомобиля и оборудование.

В новость внесены изменения (18:29 мск) — добавлена информация о ликвидации возгорания.

пожары
МЧС