В Минском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

По предварительной информации, сегодня в 14.25 в агрогородке Михановичи Минского района на ул. Вокзальной 29-летняя водитель автомобиля Peugeot совершила наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги с тротуара, не спешившись, вне пешеходного перехода. Ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу для обследования.



Госавтоинспекция подчеркивает, что взрослые должны обязательно напоминать детям о правилах дорожного движения. Кроме того, согласно требованиям ПДД, детям-велосипедистам до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования находиться можно только в сопровождении взрослых.