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В Минском районе легковушка сбила 12-летнего велосипедиста

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковой автомобиль сбил 12-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня в 14.25 в агрогородке Михановичи Минского района на ул. Вокзальной 29-летняя водитель автомобиля Peugeot совершила наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги с тротуара, не спешившись, вне пешеходного перехода. Ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу для обследования.

Госавтоинспекция подчеркивает, что взрослые должны обязательно напоминать детям о правилах дорожного движения. Кроме того, согласно требованиям ПДД, детям-велосипедистам до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования находиться можно только в сопровождении взрослых.