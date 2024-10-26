СМИ: «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за теракт в Иране

ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Суннитская группировка «Джейш аль-Адль», («Армия справедливости»), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погибли не менее десяти человек, передаёт иранское государственное агентство Mehr.