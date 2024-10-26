СМИ: «Джейш аль-Адль» взяла на себя ответственность за теракт в Иране

ТЕГЕРАН, 26 окт — РИА Новости. Суннитская группировка «Джейш аль-Адль», («Армия справедливости»), признанная в Иране террористической, взяла на себя ответственность за субботний теракт в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погибли не менее десяти человек, передаёт иранское государственное агентство Mehr.
Ранее иранские СМИ сообщали о гибели десяти сотрудников полиции в перестрелке с террористами в районе города Тафтан провинции Систан и Белуджистан.
«Группировка “Джейш аль-Адль” взяла на себя ответственность за нападение на патруль полиции в провинции Систан и Белуджистан», — сообщает Mehr.
Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном и Афганистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляет сложная экономическая и экологическая обстановка.