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При обстреле Горловки пострадали шесть мирных жителей

Мэр Приходько: шесть человек, в том числе дети, пострадали при обстреле Горловки.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе дети, пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.

Ранее Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в центре Горловки пострадала мирная жительница.

«В результате обстрела жилмассива “Строитель” со стороны украинских террористов ранены шесть мирных жителей Горловки, в числе которых дети», — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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