В Башкирии еще один курильщик стал жертвой привычки

Однако в спальне, рядом с кроватью, был обнаружен пожилой хозяин дома. Предварительные данные указывают на то, что причина возгорания — неосторожность при курении. Кроме того, в доме не оказалось пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь и разбудить мужчину.