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В Башкирии еще один курильщик стал жертвой привычки

В Башкирии из-за неосторожности при курении в пожаре погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе произошла очередная трагедия, связанная с непотушенной сигаретой. В частном доме вспыхнул пожар, который унес жизнь 75-летнего мужчины.

Соседи заметили клубы дыма и огонь и немедленно вызвали пожарных. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия и смогли ликвидировать пламя, охватившее площадь в 30 квадратных метров.

Однако в спальне, рядом с кроватью, был обнаружен пожилой хозяин дома. Предварительные данные указывают на то, что причина возгорания — неосторожность при курении. Кроме того, в доме не оказалось пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь и разбудить мужчину.

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