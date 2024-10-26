В Башкирии еще один курильщик стал жертвой привычки

В башкирском городе Мелеузе произошла очередная трагедия, связанная с непотушенной сигаретой. В частном доме вспыхнул пожар, который унес жизнь 75-летнего мужчины.
Соседи заметили клубы дыма и огонь и немедленно вызвали пожарных. Спасатели МЧС прибыли на место происшествия и смогли ликвидировать пламя, охватившее площадь в 30 квадратных метров.
Однако в спальне, рядом с кроватью, был обнаружен пожилой хозяин дома. Предварительные данные указывают на то, что причина возгорания — неосторожность при курении. Кроме того, в доме не оказалось пожарного извещателя, который мог бы спасти жизнь и разбудить мужчину.
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