«Маратик, ты чушпан!» Мясника, бежавшего с табельным оружием, задержали в Краснодаре

Беглый мошенник Марат Абдюшев задержан в Краснодаре. Мужчина, находящийся в федеральном розыске, три дня назад избил полицейского, после того, как его остановили на одной из улиц города, отобрал у него табельное оружие и скрылся. Его напарника скрутили сразу.