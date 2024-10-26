«Маратик, ты чушпан!» Мясника, бежавшего с табельным оружием, задержали в Краснодаре

Беглый мошенник Марат Абдюшев задержан в Краснодаре. Мужчина, находящийся в федеральном розыске, три дня назад избил полицейского, после того, как его остановили на одной из улиц города, отобрал у него табельное оружие и скрылся. Его напарника скрутили сразу.
В Краснодаре ввели план «Перехват». На выездах дежурили силовики, что вызвало дорожный коллапс. Несколько суток город стоял в 10-балльных пробках.
Вечером 26 октября стало известно, что Марата нашли в одном из СНТ на Ростовском шоссе. Судя по видео, он забрался в оставленный хозяевами дом. Там он хотел отсидеться, но полицейские вышли на след беглеца.
«Маратик, ты чушпан!», — произнес кто-то при задержании. После этого силовики положили мужчину на пол. Сопротивления рецидивист не оказал, видя, что это бессмысленно.
«Да нету ничего, пацаны», — говорил Абдюшев, лежа со связанными руками.
Правоохранителям Марат Абдюшев рассказал, что пистолет, отобранный у полицейского, спрятал в посадке под Краснодаром. Сейчас оружие ищут.
«Был проведен комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, благодаря которым злоумышленник задержан. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции», — сообщила в Телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.