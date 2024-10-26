В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека

«Глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. К сожалению, обнаружены 24 погибших и 5 раненых. Я немедленно разобраться с этим несчастным случаем. К месту происшествия были мобилизованы все силовые и аварийно-спасательные подразделения», — написал Монреаль в своем блоге в соцсети Х.