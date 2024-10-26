В Мексике в ДТП с автобусом погибли 24 человека

МЕХИКО, 26 окт — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и ещё 5 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в мексиканском штате Сакатекас, сообщил губернатор Давид Монреаль.
«Глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. К сожалению, обнаружены 24 погибших и 5 раненых. Я немедленно разобраться с этим несчастным случаем. К месту происшествия были мобилизованы все силовые и аварийно-спасательные подразделения», — написал Монреаль в своем блоге в соцсети Х.
По информации местных СМИ, авария произошла на шоссе Сакатекас-Агуаскальентес. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, после чего упал с обрыва. Информации о личностях жертв и пострадавших не приводится.